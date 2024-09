Udinese-Inter Lautaro | Gol importante dopo derby abbiamo parlato poco e lavorato tanto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) “Per me eratrovare questo gol, un attaccante vuole sempre fare gol. Prima lavoro per la squadra, poi, se riesco a segnare, meglio ancora, ma l’è che la squadra vinca”. CosìMartinez, ai microfoni di Dazn, ha commentato il suo ritorno al gol nella partita vinta per 2-3 dall’in casa dell’. Tre punti per ripartirela sconfitta contro il Milan: “il– racconta l’argentino -. Come tornare ai livelli dello scorso anno? Serve l’atteggiamento giusto, lavorare sempre di più rimanendo umili, occorre alzare il livello ogni giorno”. Tra i protagonisti in campo anche Yann Bisseck, riproposto titolare da Simone Inzaghi: “giocato contro un avversario tosto, sapevamo che non sarebbe stato facile ma alla fineofferto una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo.