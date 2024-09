TNA | Posticipati ancora una volta i tapings a causa del tornado Helene

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 28 settembre 2024) La TNA è stata costretta a posticipare nuovamente le proprie registrazioni. Adelche ha colpito la Florida (stato in cui la compagnia avrebbe dovuto effettuare delle nuove registrazioni il 27 e 28 settembre), itv sono stati nuovamente, per l’esattezza a lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre. I biglietti acquistati in precedenza dai fan saranno comunque validi per le giornate citate. Tali registrazioni saranno quelle utili a mandare in onda gli episodi che daranno fine alla costruzione di Bound For Glory.