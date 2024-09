Statale 36 i cantieri Anas paralizzano il traffico Le imprese | Ritardi che gravano sull’economia del territorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Sondrio – “Bene i lavori lungo la36, ma i tempi delle chiusure disposte e comunicate davanno rispettati, perché idel”. Non le manda certo a dire Fausto Acquistapace, presidente del comparto Autotrasporto all’interno di ConfartigianatoSondrio. Gli episodi eclatanti, ma sono solo gli ultimi, non certo gli unici, riguardano la settimana che sta finendo. “Lunedì 23 e martedì 24 i diversiaperti dalungo la 36 hanno creato una vera paralisi nella tratta da Colico a Lecco con disagi oltre il sopportabile in corrispondenza del Trivio di Fuentes – racconta –. Le chiusure dalle 21 alle 5 non sono state rispettate nella giornata di mercoledì la situazione si è replicata, alle 6 del mattino l’arteria era ancora chiusa al”.