Sophie di Edimburgo | il viaggio ufficiale in Tanzania

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 28 settembre 2024) Ancora una volta, la duchessadiè tornata inper una visita impegnativa. La sua prima visita risale al 2004, ma in questa occasione, la moglie del principe Edoardo si è concentrata su temi a lei cari. In particolare, i suoi impegni hanno avuto come focus principale l’emancipazione femminile, la salute e l’agricoltura. Durante il, inoltre, ha fatto visita alle città di Dar es Salaam, Zanzibar e Arusha. Nella prima delle giornate della sua visitain, la duchessadiha potuto osservare da vicino il lavoro svolto da parte di diverse organizzazioni. Si trattava, nello specifico, di enti che si occupano di salute delle donne, pianificazione familiare, lotta contro gli abusi sui minori e aumento della protezione delle donne.