Sinner torna tra i banchi di scuola | non si era mai visto

(Di sabato 28 settembre 2024) Jannik, l’annuncio ufficiale ha fatto impazzire di gioia i tifosi del tennista azzurro: mai vista una cosa del genere. Che lamania sia ormai esplosa a tutte le latitudini non è più una semplice ipotesi. Si tratta, semmai, di un incontestabile dato di fatto, di una verità oggettiva che, in quanto tale, è sotto gli occhi di tutti. Il pubblico cinese, per dirne una, lo ha accolto a Pechino in un modo che definirlo caloroso non renderebbe bene l’idea di quanto i tifosi del Paese del dragone siano stati affettuosi con il numero 1 del mondo. Un altro successo per Jannik(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn successo che non conosce confini e che è, insomma, universalmente riconosciuto, com’è giusto che sia.