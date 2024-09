Sinner rischia una squalifica di 2 anni | la Wada agenzia mondiale antidoping ha presentato ricorso contro l’assoluzione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 28 settembre 2024) L’) haal Tas di Losanna suldi J, il quale è stato ritenuto esente da colpa o negligenza da un tribunale indipendente dell’International Tennis Integrity Agency (Itia), dopo essere risultato positivo al clostebol nel marzo 2024. La richiesta della: pertra uno e dueSecondo la, si legge in un comunicato, “la constatazione di ‘assenza di colpa o negligenza’ non è corretta ai sensi delle norme applicabili” e pertanto “chiede un periodo dicompreso tra uno e due– conclude l’– Lanon chiede ladi alcun risultato, salvo quella già imposta dal tribunale in primo grado. Dal momento che la questione è ora pendente davanti al Tas, lanon farà ulteriori dichiarazioni in questo momento”.