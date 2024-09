Scontri diretti casalinghi Girone d’andata decisivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Una piazza storica che torna in serie A2, con il suo carico di nomi di esperienza (Fantoni, Italiano e gli americani di grido, Hooker e Banks), per testare i biancorossi al debutto. Solitamente affrontare una neopromossa in casa non è un brutto modo per iniziare la stagione, ma per la Sella la prima contro Livorno è la classica arma a doppio taglio, perchè viene battezzato come un match alla portata ed arriva prima di un calendario che poi si complicherà ulteriormente. La Libertas arriverà alla Baltur Arena con tanti tifosi ed il carico di entusiasmo che una promozione sa sempre dare a una città di basket come quella labronica, ma anche la Benedetto sa che il suo campo, quest’anno più che mai, deve tornare ad essere un fortino, dopo una stagione molto altalenante, l’ultima, nel rendimento tra le mura amiche.