Samardzic salva Gasperini | 1-1 spettacolo tra Bologna e Atalanta|Primapagina

Con una rete allo scadere di Lazarl'Atalanta riprende iled evita la sconfitta al Dall'Ara. Gli orobici conquistano un punto grazie al gol dell'ex Udinese, che con una rete meravigliosa con il sinistro a giro da fuori area supera Skorupski.risponde al vantaggio dei felsinei firmato da Santiago Castro (che poi esce per un problema al polpaccio), che sblocca il risultato in avvio di ripresa con un destro dai 20 metri. Dopo la rete, ilresta in dieci uomini per effetto dell'espulsione di Lucumì. Il difensore commette un grave errore e si fa rubare la palla da De Ketelaere, prima di fermarlo a ridosso dell'area. L'arbitro Rapuano concede prima il rigore e ammonisce e poi cambia decisione grazie al VAR: punizione e cartellino rosso per Lucumì.