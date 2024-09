Newcastle – Manchester City 1-1 | il rigore di Gordon lascia la testa della classifica

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 28 settembre 2024) 2024-09-28 15:42:04 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il primo tempo ha visto ilpassare in vantaggio grazie a un gol ben realizzato da Gvardiol. Al 35?, Jack Grealish, mostrando il suo solito talento sulla fascia sinistra, batte Kieran Trippier prima di tagliare dentro e trovare la corsa di Gvardiol in area. Il difensore croato, sotto pressione, ha mostrato un’eccellente compostezza schivando due difensori dele infilando la palla oltre Nick Pope nell’angolo più lontano. È stato un gol cruciale, soprattutto considerando il dominio delnel possesso palla, anche se fino a quel momento avevano faticato a creare occasioni nette. Il, nonostante fosse in svantaggio, ha avuto i suoi momenti nel primo tempo, con Jacob Murphy e Joelinton che sono andati vicini al gol.