Napoli-Monza due squadre dall’umore opposto

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilsfiderà ildomani sera al Maradona. Per Conte sarà necessario tenere a freno l’entusiasmo derivante da una strabordante vittoria contro il Palermo. La cinquina data ai siciliani, e che ha permesso l’agile passaggio agli ottavi di Coppa Italia, deve essere dimenticata. La quarta vittoria in campionato alimenterebbe l’autostima degli uomini di Conte. Bisogna anche dare una risposta al Milan temporaneamente in testa alla classifica. Testa ad unin crisi quasi nera. I brianzoli non sono ancora riusciti a raccogliere una vittoria in questa edizione della Serie A: solo tre pareggi e due sconfitte e si inizia già a parlare di esonero del tecnico Alessandro Nesta., tante certezze per Conte Tante certezze per Antonio Conte, che però dovrà fare a meno del portiere Meret per un mese.