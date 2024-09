Motogp Indonesia | Martin è favorito ma Bagnaia e Bastianini ci sono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Mandalika, 28 settembre 2024 – Sarà un gran premio dell’tutto da vivere quello che scatterà alle ore 9 di domenica 29 settembre sul tracciato di Mandalika. In Sprint Race è successo l’impensabile, caduta die vittoria di, soprattutto per l’andamento del venerdì che aveva visto il campione del mondo in grande difficoltà.è sceso da 24 a 12 punti di ritardo e anche domenica proverà una nuova impresa, ben sapendo che il rivale è più in ritmo e più veloce. Ma c’è il terzo incomodo che è Eneache ha dimostrato di essere in feeling con il tracciatono. Bene in generale Ducati con anche Marquez, Bezzecchi e Morbidelli veloci, mentrein risalita le giapponesi. Il venerdì Un venerdì di grande difficoltà per Pecco