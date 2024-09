MotoGP Enea Bastianini vede il bicchiere mezzo pieno | Primi giri non buoni mi accontento del secondo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024), sulla scia della vittoria di domenica scorsa a Misano, si conferma competitivo anche a Mandalika e conquista un preziosonella Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2024, valevole come quindicesimo e sestultimo capitolo stagionale del Mondiale. “Bestia” è stato preceduto al traguardo solamente dal compagno di squadra Francesco Bagnaia, sfruttando la caduta nel primo giro del pole-man Jorge Martin. “Sono contento. Iper me non sono stati molto, ho commesso un errore in curva 1 al primo giro e Marc mi ha superato all’interno. Poi ho recuperato il mio ritmo e giro dopo giro sono stato sempre più veloce. All’ultimo giro ho provato anche a riprendere Pecco ma il distacco era importante, per cui va bene e midella seconda posizione. Domani ci sarà la gara normale e vedremo“, le parole a caldo del romagnolo.