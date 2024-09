Mondiale élite in linea 2024 | una grande Longo Borghini regala il bronzo all’Italia Domani resa dei conti tra i tre tenori

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 28 settembre 2024)in: unaildeitra i treSi correa Zurigo in un clima plumbeo, se non dal punto di vista meteorologico, sicuramente da quello umorale dei partecipanti, il campionato del mondomaschile. La tragica scomparsa di Muriel Furrer, la 18enne ciclista elvetica deceduta ieri a seguito della caduta giovedì nella prova femminile junior, ha generato una cappa di cordoglio i cui effetti si sono visti già oggi con molte ragazze scoppiate in lacrime nel minuto di raccoglimento che ha preceduto il via. E’ ormai palese che le morti in bicicletta sulle strade, al netto delle infelici uscite di autorevoli giornalisti, stanno raggiungendo cifre eccessive. Speriamo che chi di dovere, agisca.