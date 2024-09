Milan Fonseca | Oggi era fondamentale vincere ma dobbiamo migliorare ancora tanto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024)o, 27 settembre 2024 – Prova di forza delche liquida il Lecce con un netto 3-0, centra la terza vittoria di fila e aggancia il Torino in vetta alla classifica a quota 11 punti. Sono bastati 5’ di fuoco in chiusura di tempo ai rossoneri per spazzare via una prima parte di gara giocata sotto ritmo e in maniera titubante e per espugnare il fortino difensivo di un Lecce capace di giocare per più di mezz’ora con grande personalità. A cambiare il corso del match, al 38’, l’incornata vincente di Morata sugli sviluppi di un calcio di punizione, il quale ha di fatto spianato la strada alla mareggiata rossonera, proseguita con le reti al 41’ di Theo Hernandez e al 43’ di Pulisic. Un 3-0 in 45’ che poi permesso ai rossoneri di giocare sul velluto nellala ripresa e di portare a casa senza ulteriori affanni un successo prezioso per la classifica e il morale.