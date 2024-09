Layla | Natalya merita di essere inserita nella WWE Hall Of Fame

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 28 settembre 2024)è stata una figura chiavedivisione femminile della WWE sin dal suo debutto nel 2008 e ha recentemente rinnovato il suo contratto con la compagnia. È una parte così integrante della programmazione WWE che ha ora ottenuto il sostegno per un’induzioneWWEof. I contributi dialla divisione femminile della WWE non hanno paragoni, poiché ha sempre dedicato anni della sua vita al miglioramento del wrestling professionistico femminile in generale, specialmente sotto l’era di Triple H.vuole vedereWWEOfDurante un’intervista al podcast “They Made Their Way to the Ring”,ha espresso il suo sostegno per l’eventuale induzione diWWEof