L’avversario Grosso-D’Angelo derby fra tecnici In panchina sfida tutta pescarese

(Di sabato 28 settembre 2024) Sassuolo-Spezia sarà una sorta ditra i, quest’ultimo nato a Roma, ma cresciuto a Pescara, città natale dell’allenatore aquilotto. Ieri il trainer neroverde ha tessuto gli elogi per il suo collega e lo Spezia: "Affrontiamo una squadra di livello, seconda in classifica, che ha grandi qualità, energia e entusiasmo. Gli Aquilotti vengono da un campionato difficilissimo nel quale hanno imparato tanto. Lo scorso anno sono partiti con i migliori propositi di tornare in Serie A, ma poi si sono ritrovati a lottare per non retrocedere. Ora hanno tramutato quella sofferenza in energia, anche grazie a un allenatore che conosco molto bene e sta facendo un ottimo lavoro".