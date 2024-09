La riapertura della trattoria ‘La Chiusaccia’ torna di sera | Si ricomincia ma che incubo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) La’Ladi Cotignola, in via San Giovanni 2, fortemente colpita sia dall’alluvione del 2023 sia da quella di quest’anno, è stata finalmente riaperta, anche se solo la. La ripresa, avvenuta ufficialmente ieri, è stata possibile grazie a un accordo raggiunto dai gestori del ristorante, Ivano e Monia, con il sindaco di Cotignola, Federico Settembrini. Una ripartenza a tempo di record, con la clientela che, nonostante la presenza di alcuni cantieri, potrà parcheggiare a latostrada, sia provenendo da Barbiano che da Granarolo. "Oltre a esprimerci solidarietà – spiega Ivan Guerra –, diverse persone hanno già prenotato anche per le prossime sere. Non senza fatica proviamo a ripartire, auspicando che le promesse dei tanto decantati ristori siano una volta per tutte mantenute".