Israele | nuovi attacchi a Beirut dopo razzi dal Libano Il leader Nasrallah irraggiungibile Condanna dell’Iran

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 - Glidiincontinuano, in risposta ad almeno 5provenienti dal territorio libanese, la maggior parte dei quali è stata intercettata. Una fonte vicina a Hezbollah ha riferito che ildel gruppo, Hassan, non è raggiungibileil massiccio raid aereo diieri sera sulla periferia sud di, dove è situato il quartier generale del movimento. Nella notte sono proseguiti i raid su, che hanno colpito tra l'altro impianti di produzione di armi di Hezbollah. All'Assemblea Generale Onu Netanyahu attacca Teheran: “è stato costretto a difendersi su sei fronti sostenuti dall'Iran. Se ci attaccate, vi colpiremo". L’Iran hato l’attacco israeliano a. Le notizie in direttaattaccacon bombe anti-bunker.: “Centinaia di morti”.nel mirino.