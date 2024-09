Il foliage nel mondo | Un viaggio tra miti colori e luoghi incantati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 28 settembre 2024) Con l’arrivo dell’autunno, la natura si trasforma in un incantevole spettacolo di, noto come. Questo fenomeno attira ogni anno milioni di viaggiatori da tutto il, desiderosi di ammirare le migliori destinazioni dove le foglie degli alberi si tingono di rosso, arancione, giallo e oro. Paesaggi fiabeschi, che non solo incantano la vista, ma hanno ispirato, leggende e tradizioni in molte culture. Il, però, non è solo un evento visivo: rappresenta un'esperienza sensoriale che invita alla riflessione sul cambiamento della natura e sulla caducità della vita. Questo spettacolo autunnale assume nomi diversi in base al paese, ma ovunque porta con sé un profondo significato simbolico. Scopriamo dieci destinazioni imperdibili per vivere appieno la magia dele le affascinanti storie che lo accompagnano.