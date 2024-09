Il commento Conta solo il presente Conta stasera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Marchini Non aprite quella porta. Quale? Quella dei sogni, che dal giorno dei sorteggi di Champions alberga tutti i pensieri del popolo rossoblù. Non aprite ancora la porta di Anfield. Guai a farlo, guai soltanto ad avvicinarsi con l’immaginazione. Bisogna restare con la testa serrata sull’Atalanta e i piedi ben piantati sull’erba del Dall’Ara doveil Bologna affronta una di quelle partite che l’anno scorso l’hanno reso grande in due rate. A dicembre e a marzo, con due successi che sarebbero poi risultati fondamentali in quella corsa storica verso l’Europa. Due vittorie su Gasperini entrambe cucite con il filo di Scozia: nel segno di Ferguson. Lewissarà ancora in tribuna, are i giorni che lo separano dal ritorno in campo. Ci si dimentica spesso - troppo spesso - che il capitano sia fuori dai giochi, e che Italiano non l’abbia mai potuto schierare.