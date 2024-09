I baby boomer fanno la differenziata i loro figli giovani ed ecologisti no

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) Nel Regno Unito, l’azienda DS Smith ha commissionato un sondaggio per capire cosa pensano i cittadini della raccolta. Il risultato è che, soprattutto fra issimi, differenziare e riciclare stanca. Per la precisione, l’Inghilterra è l’unico posto del Regno Unito che non mostra miglioramenti nella gestione dei rifiuti. Non solo nel 2022 ha mantenuto un tasso di riciclaggio del 43,4 per cento, ma appunto – dice il sondaggio – i ragazzi sotto i 27 anni non spiccano nella buona pratica. Al contrario dei, cioè dei cittadini compresi tra i 60 e i 78 anni, che invece sanno come gestire bottiglie di cartone, carta e plastica. La generazione Z teoricamente è molto sensibile all’ambiente, da questa generazione vengono fuori avanguardie che portano avanti mozioni che riguardano la sensibilità animale.