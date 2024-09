Hubert Hurkacz rinuncia al torneo di Shanghai | conseguenze importanti nel ranking ATP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Una decisione dura da prendere. Il polaccosi è visto costretto a fare i conti con la sua situazione fisica. Dopo essere stato sconfitto negli ottavi di finale dell’ATP500 di Tokyo (Giappone) dal britannico Jack Draper, Hubi si è trovato a un bivio e la direzione scelta è stata quella più saggia, ovvero la salvaguardia della propria salute. Da Wimbledon, con quel brutto infortunio al ginocchio,non è mai riuscito a recuperare al meglio, anche per la voglia che aveva di tornare subito in campo. Probabilmente, in una stagione che sta entrando nella sua fase finale, la scelta è quella di mettere insieme i pezzi del puzzle, piuttosto che rischiare di disperderli completamente. E così, niente Masters1000 diper lui e questo ha dei riflessinella classifica mondiale.