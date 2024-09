Giorgetti Psb non dimentica nessuno focus pensioni-sanità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Il Piano strutturale di bilancio "non lascia indietro. Si concentra sulla sostenibilità del sistemastico e la qualità del sistema sanitario". Lo scrive il ministro dell'Economia Giancarlonella premessa al Piano strutturale di bilancio di medio termine. "Ma poiché nel lungo termine la sostenibilità del welfare dipende dalla demografia, accanto al potenziamento e all'ordinato sviluppo dei pilastri complementari di previdenza e- prosegue -, il Piano rafforza le politiche per la famiglia, per sostenere la natalità e la genitorialità, con migliori servizi alle famiglie e incentivi dedicati".