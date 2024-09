Geografia romana dei poeti da Pasolini a Rosselli Un libro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) La poesia è parola irreversibile. Se ne sta ferma, come questa roccia, come questa pietra, come queste targhe che svettano dal ventre dei palazzi, scoglio metafisico lasciato, in perfetta, smeraldina solitudine, a fendere i flutti del tempo e della memoria. Intersecate tra loro in un arabesco di biografie, parole, versi, toponomastica, incontri, conflitti, derive, le vite deitrascolorano nelle vie e nei numeri civici e nella cabala burocratica degli appartamenti e delle intersezioni e nelle finestre che, mute, ancora oggi sembrano aver perso coscienza del passaggio di quegli spettri.