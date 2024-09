Genoa-Juventus 0-3 Vlahovic sblocca la Vecchia Signora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Genova, 28 settembre 2024 - Lasie dopo tre pareggi a reti bianche torna al successo in campionato. Nel silenzio di Marassi, i bianconeri festeggiano il successo per 3-0. E'ad abbattere la resistenza del, che tiene botta per tutto il primo tempo. Poi a inizio ripresa è decisivo il rigore causato dal tocco di mano nella propria area di de Winter. Il serbo trasforma il penalty e poi raddoppia dopo pochissimo. Nel finale c'è gloria anche per il rientrante Conceicao, che sigla l'ultima rete dei suoi. Con questo punteggio Madama diventa la compagine con l’imbattibilità iniziale più lunga a inizio campionato nell’era dei tre punti a vittoria e sale momentaneamente da sola in testa alla classifica. Le scelte degli allenatori(3-5-2): Gollini; de Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Miretti, Ahanor; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino.