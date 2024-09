Foggia ecco Capuano | Mi piacciono le sfide qui grande piazza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) “Milenelle grandi piazze eè una di queste. Non nego di aver ricevuto approcci da almeno altre tre squadre ma quando mi ha chiamato ilnon potevo dire no, convinto del progetto”. Ha esordito così Eziolinonella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del. “Ci sono state polemiche sulla mia presenza allo Zaccheria nella gara contro il Giugliano ma non sapevo in quel momento che sarei diventato l’allenatore del. Mi hanno chiamato un’ora dopo che era finita la partita e c’erano delle situazioni burocratiche da risolvere.