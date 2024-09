Ecco perché Conte ha voluto fortemente McTominay al Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 28 settembre 2024) Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Antonioha insistito con forza per portare Scottaldurante la sessione estiva di mercato. Il centrocampista scozzese ha subito impressionato per la sua capacità di fare la differenza in campo.e lo spirito guerriero richiesto daGrazie al suo gol, ma anche a una prestazione dominata da forza e determinazione,ha mostrato di incarnare alla perfezione lo spiritoda. “Grazie al gol, certo, ma anche a quel bolide che s’è fermato sulla traversa, grazie alle giocate dominanti e alla voglia di spaccare il mondo che Scott ha messo in campo, da vero scozzese, incarnando al cento per cento lo spirito richiesto da Antonioai suoi giocatori. E anche per questo il tecnico ha insistito in estate per averlo”.