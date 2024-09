Così nacque il caso Becciu | Striano in missione dentro il Vaticano La pista di Cantone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Il capo degli spioni in «» ina poche ore dallo scoppio del. La circostanza emerge ora dalle nuove carte dell'inchiesta dossieraggio, trasmesse dal procuratore di Perugia, Raffaele, in ComAntimafia. Gli approfondimenti, infatti, hanno accertato che il finanziere Pasqualeha effettuato gli accessi abusivi su tutti i protagonisti dell'affare del palazzo di Londra, l'esclusiva del settimanale L'Espresso, firmata dal cronista Emiliano Fittipaldi e corredata da un documento segretissimo della Segreteria di Stato, che gettava ombre su circa 650 milioni di fondi extrabilancio dell'Obolo di S. Pietro, destinati ai poveri e invece impiegati per fare affari.