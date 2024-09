Com’è profonda l’Atalanta | il pareggio con il Bologna viene dalla panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

28 settembre 2024 – Un buon punto e più di qualche rimpianto perin un vero confronto Champions a. La Dea muove la classifica, sale a 7 punti, resta nella scia delle prime quattro, tornando dal Dall'Ara con unconquistato al 90' grazie ad un siluro di Samardzic che vale un punto che pesa, che rende un bicchiere, pieno a metà per il risultato, sicuramente più pieno per le cose buone mostrate dai nerazzurri, per il carattere dimostrato, per la lucidità anche nell'assalto finale, per le tante opzioni offensive a disposizione di Gasperini. Che ha ritrovato quell'energia dei suoi giocatori che era mancata contro il Como e l'ha raddrizzata con i cambi, con la spinta dei nuovi entrati: Zaniolo, che ha impattato benissimo, Pasalic, che ha colpito un palo, e Samardzic, che con la sua saetta l'ha pareggiata all'ultimo giro di lancette.