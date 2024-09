Cede il cric schiacciato dall’auto in panne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Ha cercato di sollevare l’auto incon ilma il veicolo gli è crollato addosso uccidendolo sul colpo. Era arrivato a Boara, nelle campagne ferraresi, dalla Bassa bolognese in cerca di un impiego tra campi e filari, ma ad attenderlo in quelle terre c’era il più cupo dei destini. A perdere la vita, intorno all’ora di pranzo di ieri, è stato Imran Chaudhary, un 44enne pachistano residente a Molinella. I contorni dell’accaduto sono ancora al vaglio dei carabinieri, anche se sembrano esserci pochi dubbi sulla dinamica di quella che si è rivelata essere una tragica fatalità. Tutto comincia intorno alle 13.30. Una Opel Zafira con a bordo quattro pachistani percorre una strada di campagna dalle parti di via della Sbarra, all’altezza di Boara.