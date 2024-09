Carne bovina perché la crescita dell’import ci deve allarmare Scrive Picasso Competere Eu

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 28 settembre 2024) L’Italia importa il 60% del suo fabbisogno di. Il dato dovrebbe mettere in allarme le istituzioni. Possibile che una filiera di eccellenza come questa non sia più in grado di soddisfare la domanda di consumo nazionale?tutto questo? Con che conseguenze? Ladi importazioni è legata a una progressiva dismissione delle attività di allevamento e, ancor più, di abbandono delle aree rurali, soprattutto nell’entroterra appenninico. I numeri sono implacabili,siamo passati da 1,5 milioni di aziende agricole del 1961 alle 127mila del 2023. È un fenomeno storico, legato all’industrializzazione e all’urbanizzazione. Un percorso che ci ha portati a essere quello che siamo: membri del G7, seconda manifattura d’Europa, brand tecnologico invidiato (e copiato) in tutto il mondo. Purtroppo però, i macro-cambiamenti hanno le loro vittime.