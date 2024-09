Ayotzinapa migliaia in marcia in Messico per chiedere verità sui 43 studenti scomparsi | Vogliamo giustizia l’esercito complice

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Sono arrivati da tutto ilglie le studentesse delle scuole Normali Rurali per accompagnare i genitori e i parenti dei 43desaparecidos di. Con loro sotto la pioggia di Città delci sonodi persone, che hanno mostrato rabbia e sdegno per una vicenda in cui manca ancora la. Dieci anni dopo sono stati identificati solamente i resti di tre giovani, mentre insabbiamenti e prove false hanno ritardato il corso della. Aspre critiche anche al presidente uscente Andres Manuel Lopez Obrador, attaccato per non aver mantenuto le promesse sulla risoluzione del caso e per aver continuato a difendere. Ancora oggi ini militari rappresentano uno dei poteri più influenti. Tra chi manifestava c’era anche Fabián González, portavoce deglidi, che ilfattoquotidiano.it ha intervistato.