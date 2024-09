Via Appia Regina Viarum | si lavora per ricomprendere i tratti esclusi da sito Unesco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - " Ieri al Ministero della Cultura, il Sottosegretario Gianmarco Mazzi ha incontrato sindaci e rappresentanze dei Comuni dei territori della Via, attualmente non contemplati nel riconoscimentoattribuito alla “Via” il 27 luglio scorso. Tra questi, anche alcuni Comuni dell'area metropolitana di Roma come Nemi, Lanuvio, Genzano, Velletri. Frutto di un serrato confronto tra istituzioni a ogni livello, è stato formalizzato l'impegno del Ministero è quello di fare in modo che tutti i Comuni presenti nel dossier di candidatura del gennaio 2023 possano entrare a pieno titolo a far parte del riconoscimento della “Via”. Lo dichiara Tiziana Biolghini, Consigliera di Roma Città Metropolitana delegata a Cultura, Pari Opportunità , Politica Sociale.