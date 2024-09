Verissimo per la prima volta insieme Romina Power e il fratello Tyrone | tutti gli ospiti del 28 e 29 settembre

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024)ritorna nel weekend il talk condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 domani 28 dalle 16:30 e domenica 29a partire dalle 16:00glidel weekend 28 – 29Sabato: Ail rapporto d’amicizia e i destini incrociati di due attrici molto amate: Barbara Bouchet e Corinne Clery. Silvia Toffanin accoglie Paola Caruso con le ultime novità sullo stato di salute del suo piccolo Michele. In studio, la vita, gli amori e la carriera di Dalila Di Lazzaro e le emozioni di Arianna, che dopo molti anni ha sposato, anche con rito religioso, il suo Olivier. Sempre in tema di amore, saranno Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia nata a “Uomini e Donne” nel 2019, che tra poco convolerà a nozze.