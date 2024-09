Usa l’uragano Helene si abbatte sulla Florida

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024)ha toccato terra innordoccidentale come tempesta di categoria 4, con venti massimi stimati in 225 chilometri orari. Una persona è morta dopo che un cartello è cadutosua auto e due persone sono state segnalate come decedute in Georgia. Secondo il sito di monitoraggio poweroutage.us, oltre un milione di case e aziende sono rimaste senza corrente elettrica ine oltre 50.000 in Georgia. Dichiarato stato di emergenza in, Georgia, Alabama, Carolina del Sud e del Nord e Virginia.