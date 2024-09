Udinese-Inter Inzaghi pronto a lanciare Bisseck | probabili formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano, 27 settembre 2024 – Dimenticare la brutta scoppola nel derby. L’di Simoneriparte da Udine, dove giocherà in anticipo sabato alle 15 in vista della partita di Champions League con la Stella Rossa in programma a San Siro martedì. La sconfitta con il Milan ha aperto uno squarcio importante sulla mentalità della squadra nerazzurra, che dopo la seconda stella è apparsa appagata e poco famelica, soprattutto nella stracittadina.balbettante in campionato, mentre in Champions ha trovato un prezioso pari esterno con il Manchester City. Fortuna vuole che nessuna delle big sia partita a spron battuto in Serie A e le distanze sono ancora contenute, per cui recuperabili se la squadra didovesse infilare una serie di risultati consecutivi.