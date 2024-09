Tre Bicchieri 2025 i 13 migliori vini del Trentino premiati dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 27 settembre 2024)fa ancora rima con vino? In questi anni abbiamo sentito spesso questa domanda. Proviamo a dare noi una risposta, che arriva soprattutto dai. Non c’è dubbio, è sì! La qualità del vino non è in discussione, così come non è in discussione la tipicità e l’aderenza territoriale delle etichette presentate. Forse, il problema è più riconducibile alle osservazioni di alcuni pensatori locali dell’enomondo, che continuano a fare confronti poco costruttivi con la provincia limitrofa. A noi piace di più mettere in evidenza la dinamicità di questo territorio, che parte soprattutto, ma non solo, dal Metodo Classico. Nei fatti gli spumanti di Trento progrediscono di anno in anno grazie a un mosaico composito di cooperative da una parte, piccoli vignaioli dall’altra, senza dimenticare alcune grandi e prestigiose cantine private.