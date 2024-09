Russia | ingresso Kurskindagati cronisti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 27 settembre 2024) 12.20 Aperto inun procedimento penale contro tre giornalisti stranieri accusati di aver passato illegalmente il confine nella regione di Kursk. Sono 2 giornalisti americani di Abc e una, romena, di Hotnews. Dal 7/8 sono 12 i procedimenti contro reporter tranieri per la stessa ragione.E gli Esteri russi avvertono: è entrato un altro cronista italiano; diplomatici, attenzione. A processo a Mosca il 72enne americano Stephen Hubbard,accusato di aver combattuto come mercenario per l'Ucraina. Rischia una pena da 7 a 15 anni.