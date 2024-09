Nottingham Forest vs Fulham – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dueche godono di un’ammirevole imbattibilità in Premier League si affrontano sabato 28 settembre pomeriggio al City Ground: ile il. I Tricky Trees hanno avuto una settimana per riprendersi dal caotico pareggio per 2-2 con il Brighton & Hove Albion, mentre i Cottagers sono usciti vincitori per 3-1 da un Newcastle United poco brillante. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le dueIl caos della South Coast ha regnato sovrano all’Amex Stadium la scorsa settimana, dove ilha mantenuto la sua striscia di imbattibilità per la campagna di Premier League 2024-25 grazie a uno stallo di quattro gol, in cui i colpi di Chris Wood e Ramon Sosa sono arrivati ai lati degli sforzi di Jack Hinshelwood e Danny Welbeck.