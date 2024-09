Lavori sciopero al Perticari | arriva la polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Proseguono i problemi negli istituti superiori della città, dopo la dichiarazione di inagibilità di un’ala del Corinaldesi – Padovano, ieri a protestare erano gli studenti del Liceo. E se per sopperire alla mancanza di spazi dovuta all’inagibilità di un’ala dell’Istituto, che ha visto ‘sfrattate’ 16 classi, si pensa a dei moduli esterni, ma per cui sarà necessario trovare una differente collocazione, in quanto difficilmente potranno essere installati in Zona Rossa, alsi protesta per un cantiere interno. Ieri è stata la dirigente Lucia Di Paola che,ta a scuola, ha chiesto il supporto delle forze dell’ordine per liberare l’accesso e ha chiesto il confronto con alcuni studenti. La protesta èta all’indomani di una comunicazione per segnalare un problema temporaneo dovuto aidi ristrutturazione.