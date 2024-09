L’Atalanta svela la terza maglia | gialla con l’esterno del Gewiss Stadium sullo sfondo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024)si veste di giallo: è stata presentata venerdì (27 settembre) laper la stagione 2024/25. “Sostituisce” la city edition rossa che ha accompagnato la Dea nella scorsa stagione e si unisce alla classica nerazzurra e alla bianca da trasferta. Sarà pronta al debutto domani sera (sabato 28 settembre) a Bologna alle 20:45, nella sesta giornata di Serie A, dove si vedrà più spesso. Sarà più raro vederla utilizzata in Champions League, poiché per l’utilizzo del third kit, da regolamento Uefa, servono delle specifiche motivazioni extra-ordinarie.