La mancata competitività europea è dovuta ai pochi investimenti privati

(Di venerdì 27 settembre 2024) Grazie a Mario Draghi e al suo rapporto, appena presentato alle istituzioni europee, il termine «» è per una volta uscito dall’ambito dei convegni di imprenditori ed economisti e dagli articoli dimedia per occupare le prime pagine. Tornerà a breve nella propria nicchia, magari assieme a «produttività»? Possibile, soprattutto se, come sembra molto probabile, il rapporto Draghi sarà infilato nel cassetto dall’ignavia di un continente ormai abituato a pensare solo al presente, come un anziano in fondo sazio e rassegnato, ansioso solo di non vedere stravolte le proprie sicurezze. Si spera, però, che almeno alcune analisi dell’ex presidente del Consiglio su alcuni temi specifici possano svegliare alcuni segmenti delle istituzioni e dell’economia.