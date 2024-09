Intermezzo è il nuovo imperdibile libro di Sally Rooney | trama e temi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) “” è il nuvodi, unche vale la pena leggere. La scrittrice è una delle più rilevanti degli ultimi tempi e si conferma come interessante voce generazionale., classe 1991, si è affermata come una delle voci letterarie più rilevanti degli ultimi anni, grazie a opere come Parlarne tra amici (2017) e Persone normali (2018), che le hanno guadagnato ampio consenso critico e popolare. Icentrali dei suoi lavori riguardano i legami umani, la vulnerabilità nelle relazioni intime e la tensione tra classe sociale e identità personale. Nonostante sia spesso etichettata come “la scrittrice millennial” o “marxista”,ha sempre mantenuto uno sguardo complesso su questioni come l’amore, il potere e le dinamiche di genere. Tra i suoi riconoscimenti, spiccano il Costa Book Award e la nomination al Man Booker Prize.