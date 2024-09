In cdm il piano di bilancio aggiornato Ritocco al deficit debito giù solo dal 2027 Giorgetti diserta la conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Piccole modifiche alstrutturale di(Psb) che il ministro dell’Economia ha presentato al Consiglio dei ministri in versione aggiornata. Ilè stato rivisto alla luce dei nuovi dati Istat su pil edegli anni passati. Partendo da una stima del 3,8% del Pil per l’anno in corso (più bassa del 4,3% stimato lo scorso aprile), il governo si pone l’obiettivo di portare il rapporto/Pil al 3,3% nel 2025 e al 2,8% nel 2026 (non più al 2,7% come nella prima versione), cifra che consentirà di uscire dalla procedura Ue pereccessivo. In base alle ultime revisioni il rapporto/Pil a fine 2023 si colloca al 134,8% (133,6% a meno delle compensazioni relative ai bonus edilizi) rispetto al 137,3% precedentemente stimato.