Il G7 agricoltura è un lunghissimo aperitivo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Siracusa, perla del Mediterraneo, si veste a festa per accogliere i grandi della Terra al G7 sull’. Tra degustazioni, sfilate di moda e manifestazioni equestri, sembra quasi di essere finiti in una sagra di paese anziché a un vertice internazionale. Dietro questa facciata pittoresca si cela un vuoto abissale. Mentre i ministri del G7 si affannano a discutere di sviluppo agricolo in Africa, sovranità alimentare e pesca sostenibile, c’è un elefante nella stanza che nessuno sembra voler vedere: la natura. È paradossale, se non fosse tragico, che in un vertice dedicato all’si ignori completamente il rapporto tra le pratiche agricole e i sistemi naturali. Come se potessimo coltivare in un vuoto, senza terra fertile, senza biodiversità, senza un ecosistema che ci sostiene.