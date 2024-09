Guerra alla paccottiglia Dal David sexy alla Venere tatuata | Firenze presa in giro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Se il tribunale diha vietato l’uso sconsiderato e selvaggio delcondannando due società che avevano usato una riproduzione del capolavoro di Michelangelo senza autorizzazioni e per fini commerciali, il gran bazar del centro storico continua a farcele vedere di tutti i colori: dai grembiuli con i genitali delin bella vista, alle calamite fino alle mutande per uomo e donna in negozi e bancarelle del centro, Proprio quelladi cui ha parlato con la Nazione la sindaca Sara Funaro, promettendo una stretta. Da piazza dell’Unità fino a via dei Neri si svende di tutto nonostante il Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico stia tendando di disciplinare l’offerta merceologica.