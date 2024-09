Genoa-Juventus si giocherà a porte chiuse | lo ha deciso il prefetto di Genova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024), in programma domani alle ore 18 allo stadio “Luigi Ferraris” di, si disputerà a. Lo haildidopo le determinazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Il provvedimento è arrivato dopo gli incidenti che si sono verificati prima, durante e dopo il derby-Sampdoria. Con tutta probabilità anche Sampdoria-Juve Stabia (serie B, partita prevista per venerdì 4 ottobre alle 20,30) sisenza pubblico. È di 41 feriti fra le Forze dell’ordine, di cui alcuni gravi, il bilancio definitivo degli scontri avvenuti in occasione del derby ligure di mercoledì.