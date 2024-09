Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 27 settembre 2024), laXec fa: “le” Ilrialza la testa con laXec che sta facendo registrare undiin particolar modo in. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, in, dal 17 al 24 settembre, la regione ha registrato quattro decessi e dieci ricoveri in terapia intensiva, oltre a un aumento preoccupante dei. I nuovisono 1.706, di cui 964 donne e 742 uomini. La maggior parte ha tra i 45 e i 64 anni. L’incidenza dei tamponi positivi ha raggiunto i 35 ogni 100mila abitanti, mentre la settimana precedente ammontavano a 24. In, invece, sono stati registrati oltre 3milanell’ultima settimana, il 60% in più rispetto alla precedente.