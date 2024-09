Chi è Molly Gordon la presunta nuova fiamma di Jeremy Allen White

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’amore trae la collegasembra essere passato dalla finzione alla realtà. I fan hanno iniziato a sospettare dopo che i due protagonisti della serie The Bear sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio per strada., talentuosa e bellissima, non è solo la ragazza che ha rubato il cuore (almeno in tv) del cuoco più amato dell’ultimo periodo. Chi èNata nel 1995,è figlia del regista Bryane della sceneggiatrice Jessie Nelson. Grazie all’influenza dei suoi genitori,è entrata nel mondo del cinema fin da piccola. Il suo debutto arriva nel 2001, quando partecipa al film Mi chiamo Sam, un ruolo che le apre le porte per futuri progetti e collaborazioni, non solo sul grande schermo ma anche in teatro.