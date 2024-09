Cantine Isola – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 27 settembre 2024)Via Paolo Sarpi, 30 – 20154Tel. 02/3315249 Sito Internet: www..com Tipologia: enoteca Prezzi: in base al consumo Chiusura: mai OFFERTA Chi per il rito dell’aperitivo non cerca il classico (e abusato) buffet, ma punta dritto alla qualità della proposta enologica, qui datroverà il suo Eden. Affacciata su Via Paolo Sarpi e circondata da una miriade di locali etnici, questa enoteca ha una varietà e qualità di bottiglie che non teme confronti. Sono selezionate in tutto il mondo con una rara competenza, pescando senza pregiudizi sia fra i cosiddetti convenzionali che fra quelli bio natur.